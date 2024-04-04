Damak - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 26. hafta maçında Damak sahasında Al Nassr'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Damak - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Damak ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Damak - Al Nassr ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DAMAK - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Damak - Al Nassr maçı 5 Nisan Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

DAMAK - AL NASSR MAÇI CANLI İZLE