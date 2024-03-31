Paris Saint Germain'in bonkör maaş teklifini geri çeviren ve sözleşme uzatmaya yanaşmayan Kylian Mbappe'nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin olarak bakılırken kafaları karıştıran bir açıklama geldi.

Fransız ekibiyle sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemeyen ve kulüpten ayrılacağını yönetime bildiren Kylian Mbappe'nin, Real Madrid'e transferinin resmiyet kazanması için geri sayıma geçildi.

Hürriyet'in haberine göre, Kylian Mbappe'nin İspanyol devine transferinin 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde resmen duyurulması beklenirken Fransız yıldızın Ancelotti'nin takımında hangi mevkide oynayacağı tartışmaları da şimdiden başladı.

"VINICIUS ÇİFT FORVETİN BİR PARÇASI OLABİLİR"

Carlo Ancelotti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kylian Mbappe gibi sol kanatta görev yapan Vinicius Jr'nin santrfor pozisyonunda da oynayabileceğini belirtirken "Bence Vini içeride oynayabilir. Santrfor olarak değil ama çift forvetin bir parçası olarak. Dışarıda oynamayı sevdiğini de unutmamalıyım. Çok rahat, kendini çok geliştirdi ve şut atmak için sahaya çıkıyor. Onu en rahat olduğu yerde yani sol kanatta oynatmak istiyorum" demişti.

GELECEK SEZONUNU SİSTEMİNİ BELİRLEDİ

Marca'da yer alan haberde; İtalyan teknik adamın gelecek sezon takımına 4-3-1-2 oynatmayı planladığı ve Mbappe ile Vinicius'u öndeki ikili olarak düşündüğü ifade edildi. Carlo Ancelotti'nin bu ikilinin arkasına Jude Bellingham'ı yerleştirmesi beklenirken büyük umutlarla transfer edilen Arda Güler'in bu rotasyonda alacağı görev de büyük bir merak konusu oldu.

KAFALARI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Ligue 1'de şampiyonluğa koşan PSG'de İspanyol Teknik Direktör Luis Enrique taraftarları heyecanlandıracak bir açıklamanın altına imzasını attı.

Luis Enrique, yaz aylarında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe'nin Paris'teki kariyerini devam ettirme olasılığının hala sürdüğünü belirtti.

"HENÜZ BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

Fransız golcü için hala umudunu koruduğunu belirten Luis Enrique, "Kylian'ın fikrini değiştireceğine dair umudumu koruyorum. Henüz bir şey söylemedi. Bu sezon dört şampiyonluğu da kazandığımızı ve Kylian'ın son anda fikrini değiştirmeye karar verdiğini ve yerinin Paris olduğunu düşünün. Neden olmasın? Göreceğiz" açıklamasını yaptı.