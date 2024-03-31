Yunanistan Süper Lig'de Şampiyona Grubu'nda Panathinaikos sahasında PAOK'u konuk etti. Fatih Terim'in öğrencileri rakibine 3 -2 mağlup oldu. İşte detaylar...

Yunanistan Süper Lig'de Şampiyona Grubu maçında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos evinde PAOK'u konuk etti. Karşılaşma PAOK'un 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçta Panathinaikos'un gollerini 29 ve 90+3. dakikada Bernanrd attı. Konuk ekibin golleri ise 2. dakikada Despodov, 37'de Thomas ve 89. dakikada penaltıdan Schwab'dan geldi. Ev sahibi ekipte 88. dakikada Palacios direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Panathinaikos bu galibiyetle 56 puanda kaldı. PAOK ise 60 puana yükseldi.