İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren dev mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Manchester City - Arsenal maçı 31 Mart Pazar günü saat 18:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ:
Manchester City: Ortega, Akanji, Dias, Ake, Gvardiol, Rodri, Kovacic, De Bruyne, Bernardo, Foden, Haaland.
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Rice, Jorginho, Odegaard, Saka, Jesus, Havertz.