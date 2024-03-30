İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Deportivo Alaves - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Deportivo Alaves - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Real Sociedad maçı 31 Mart Pazar günü saat 19:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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