Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Borussia Mönchengladbach - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Mönchengladbach - Freiburg maçı 30 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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