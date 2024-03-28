Al Ittifaq - Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Ittifaq ile Al Ahli Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Ittifaq - Al Ahli Jeddah ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AL ITTIFAQ - AL AHLI JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Al Ittifaq - Al Ahli Jeddah maçı 29 Mart Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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