Al Ittifaq - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 25. hafta maçında Al Ittifaq sahasında Al Ahli Jeddah ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ittifaq - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ittifaq - Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Ittifaq ile Al Ahli Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Ittifaq - Al Ahli Jeddah ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIFAQ - AL AHLI JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ittifaq - Al Ahli Jeddah maçı 29 Mart Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.