Ukrayna - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 play-off

EURO 2024 Play-off heyecanı sürüyor. Ukrayna sahasında İzlanda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ukrayna - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Avrupa Şampiyonası play-off turu maçları heyecanı başlıyor. Ukrayna ile İzlanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Ukrayna - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UKRAYNA - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ukrayna - İzlanda maçı 26 Mart Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.