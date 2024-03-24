Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Milli maç izle

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, Avusturya ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. EURO 2024 öncesinde hazırlık maçı kapsamında oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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A Milli Futbol Takımı'mız ile Avusturya, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avusturya - Türkiye maçı 26 Mart Salı günü saat 22:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE