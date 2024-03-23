Dominik Cumhuriyeti - Aruba maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Dominik Cumhuriyeti sahasında Aruba'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Dominik Cumhuriyeti - Aruba maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dominik Cumhuriyeti - Aruba maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Dominik Cumhuriyeti ile Aruba kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dominik Cumhuriyeti - Aruba maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DOMİNİK CUMHURİYETİ - ARUBA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dominik Cumhuriyeti - Aruba maçı 24 Mart Pazar günü saat 01.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.