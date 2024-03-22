TRANSFER HABERİ: Bayern Münih'te Sacha Boey depremi! Yeni adresi açıklandı
Kış transfer döneminde Galatasaray'dan rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e giden Sacha Boey, Alman ekibinde beklentileri karşılayamadı. Genç oyuncunun performansı yeterli görülmezken, sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. Öte yandan Sacha Boey'nin yeni adresi de büyük ölçüde belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 22.03.2024- 11:32 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024- 11:33