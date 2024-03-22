Kış transfer döneminde Galatasaray'dan rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e giden Sacha Boey, Alman ekibinde beklentileri karşılayamadı. Genç oyuncunun performansı yeterli görülmezken, sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. Öte yandan Sacha Boey'nin yeni adresi de büyük ölçüde belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Alman temsilcisi Bayern Münih, yıldız sağ bek için çarpıcı bir karar aldı ve Ada ekipleri devreye girdi.