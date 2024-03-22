Hazırlık maçında sahasında Türkiye'yi 1-0 mağlup eden Macaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi, önemli bir rakibe karşı galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rossi, "Onların baskılı oyun tarzını yavaşlatmaya çalıştık. Paslarının çok iyi olduğunu ve kontra ataklarda etkili olduklarını biliyorduk. Birebirde de çok etkili oyuncuları var. Maçın son bölümünde istediğimiz performansı gösteremedik. Szoboszlai ve Varga çok etkili değildi. Yine de iyi bir rakibe karşı önemli bir galibiyet elde ettik. Orban'ın eksikliğiyle defansımızda değişiklik yaptık. Defansta her zaman otomatik hale gelmemiz gerek. Savunma hattımızda alışkanlık olmamasına rağmen iyi bir performans sergiledik. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Montella yönetiminde çok daha etkili bir takım olduğunu aktaran Rossi, "Vincenzo olağanüstü biri, oyuncu olarak da harika bir kariyere sahipti. Hoca olarak da harika bir iş yapıyor. Şimdiye kadar Türkiye ile iyi performans sergiledi. Türkiye çok yetenekli oyunculara sahip. Onun hocalığı döneminde Türk Milli Takımı oyuncuları daha istekli ve mutlu şekilde oynuyor. Türk Milli Takımı'nın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan Milli Takımı'nın başında 60. maçına Türkiye karşısında çıktığını hatırlatan İtalyan teknik direktör, çok zor bir dönemde göreve geldiklerini ve artık oyuncularının performansıyla taraftarlarını tribüne çok rahat çektiğini sözlerine ekledi.