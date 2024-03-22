AXA Sigorta Kupa'da şampiyonluk maçları başlıyor!

Son dakika spor haberi: AXA Sigorta Kupa'da heyecan devam ediyor. Final için mücadele edecek takımlardan, Kadınlar Ankara'da, erkekler ise Bursa'da maçlarını oynayacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2024- 16:00