Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting'in Boavista'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada skor 3-1'ken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, tartışmalara neden olabilecek bu kararının gerekçesini ise kendi kullandığı telsizle tüm stadyuma açıkladı.

Futbol dünyasının son iki yıldır en çok konuşulan konular arasında yer alan, "Video Hakem Uygulaması" kısa adı VAR sisteminin Portekiz Premier Ligi'nde kullanım şekli ve amacı tartışmaları da beraberinde getirdi. Önceki akşam yayınlanan ve Türkiye'de sadece D-Smart'tan izlenebilen Portekiz Premier Ligi'nin 26'ncı hafta maçında lider Sporting, Boavista'yı 6-1 mağlup etti. Skor 3-1'ken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, tartışmalı pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, aldığı bu kararı gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıklayarak herkesi bilgilendirdi. Maçı yorumlarken şaşkınlığını gizleyemeyen D-Smart yorumcusu Semih Sezerli, "VAR incelemesinin ardından hakem tüm stadyuma ne karar verdiğini, kendi sesiyle ve gerekçesiyle anlatıyor. Ülkemizde ise 'kayıtlar açıklansın mı açıklanmasın mı?' tartışmaları yapılıyor. Avrupa'da insanlar böyle bir konfora sahip, bu da olabiliyormuş" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Portekiz Premier Ligi'nin yanı sıra Asya'nın tüm futbol turnuvaları, Brezilya, Arjantin Ligi ve Almanya Kupası karşılaşmalarının Türkiye'de sadece D-Smart'ta yayınlanıyor.