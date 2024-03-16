İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Las Palmas sahasında Almeira'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Las Palmas - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Las Palmas - Almeira maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Las Palmas ile Almeira karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - ALMEIRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Almeira maçı 17 Mart Pazar günü saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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