Salernitana - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Salernitana - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Salernitana ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Salernitana - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2024- 14:39