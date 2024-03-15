Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup

İngiltere FA Cup'da heyecan devam ediyor. Manchester City sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FA Cup'ta heyecan sürüyor. Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Newcastle United maçı 16 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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