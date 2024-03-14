Al Hazm - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 24. hafta maçında Al Hazm sahasında Al Shabab Riyadh ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Hazm - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hazm - Al Shabab Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Hazm - Al Shabab Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Abha - Al Wahda ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HAZM - AL SHABAB RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hazm - Al Shabab Riyadh maçı 14 Mart Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.