Xavi'den Arda Güler sözleri! Çok üzücü yazık oldu

Arda Güler, yaz transfer döneminde Barcelona ve Real Madrid'i peşinden koşturmuştu. Real Madrid'e transfer olmayı tercih eden genç yıldız uzun süren sakatlığını atlatmasının ardından süre bulmakta zorlansa da Celta Vigo karşısında ilk golünü kaydetti.

Arda Güler'in performansı İspanyol basınında manşetlere taşındı. İspanya'nın önde gelen basın yayın kuruluşları AS, MARCA, Relevo ve Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central, genç yıldıza övgüler yağdırdı.

Barcelona Teknik Direktör Xavi Hernandez de Arda Güler'in golü sonrası kurmaylarına döndü ve pişmanlığını dile getirdi.

XAVI HERNANDEZ'DEN ARDA GÜLER TEPKİSİ

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler için "Bu çocuk harika! Harika bir gol attı. Bizimle olmaması çok üzücü, yazık oldu" ifadelerini kullandı.

Defensa Central'de yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre, Xavi'nin Arda'nın attığı golden sonra kurmaylarıyla genç yıldızın performansını konuştuğu ifade edildi. Haberde "Bu, Barcelona'nın son yıllarda yaptığı sportif yönetim hatalarını açıkça ortaya koyuyor, ancak unutulmaması gereken bir şey de genç Türk'ün Real Madrid'e imza atmayı tercih etmiş olması." denildi.