Kariyerinde Manchester United ve Juventus gibi takımlar bulunan ve doping kullandığı gerekçesiyle futboldan men edilen yıldız futbolcu Paul Pogba'ya flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...

Juventus ve Manchester United'da ortaya koyduğu futbolla alkış toplayan Fransız yıldız futbolcu Paul Pogba, doping kullandığı gerekçeyle futboldan 4 yıl men cezası almıştı. 31 yaşındaki oyuncuya Rusya'dan enterasan da bir teklif geldi.

Goal'in haberine göre Pogba'ya aylık 1.167 Sterlin maaş (yaklaşık 1.300 Euro/37 TL) ve diğer oyuncularla paylaşılmayacak "lüks" konaklama gibi avantajlar içeren bir teklif sunuldu. Fransız oyuncu şimdilik adını temize çıkarmaya ve elit turnuvalara geri dönmeye odaklanmış durumda ancak uzun süreli men cezası devam ederse diğer seçenekleri de değerlendirmek zorunda kalabilir.