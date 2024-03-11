Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Al-Ain'i 4-3 yenmesine rağmen penaltılarda 3-1 kaybetti ve kupaya veda etti.

AFC Şampiyon Ligi çeyrek final rövanş maçında Al Nassr ile Al Ain karşı karşıya geldi.

İlk maçta 1-0 mağlup olan Al Nassr, karşılaşmanın normal süresini 3- 2, uzatmaları ise 4-3 kazanarak turu penaltılara taşımayı başardı.

Penatlılarda 3-1 üstünlük kuran Al Ain, adını AFC Şampiyon Ligi'nde yarı finale yazdırdı.

Al Nassr'ın gollerini 45+5'te Ghareeb, 51. dakikada kendi kalesine Saeed, 72. dakikada Telles ve 118. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo atarken, konuk takımın golleri 28 ile 45. dakikalarda Rahimi, ve 103. dakikada Al Shamsi kaydetti.

Penaltılarda Al Nassr cephesinde Ronaldo atışı gole çevirirken; Brozovic, Telles ve Otavio atıştan yararlanamadı.

Al Ain'da ise Rahimi, Romero ve Al Shamsi penaltı atışlarında hata yapmadı.