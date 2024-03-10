Lille'de kendisini gösteren ve Fransa Ligue 1'de 2020-21 yılında Burak Yılmaz'ın da olduğu dönemde şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, o sezon da gösterdiği performansla dünya devlerine göz kırpmıştı. Daha sonra beklentilerin altında kalan milli yıldız, 2022 yılında ara transferde CSKA Moskova'ya yarım dönemliğine kiralandı.

2022 yaz transfer döneminde ise eski takımı Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Yusuf Yazıcı sezonu burada geçirse de yine beklentilerin altında kaldı ve Lille'e geri döndü. Bu sezon Lille'de yeniden çıkışa geçen milli oyuncunun iki dünya devinin radarına girdiği iddia edildi.