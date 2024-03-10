Trabzonspor altyapısında yetişen ve daha sonra A Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı, 2019 yılında 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız kulübü Lille'e transfer olmuştu.
Lille'de kendisini gösteren ve Fransa Ligue 1'de 2020-21 yılında Burak Yılmaz'ın da olduğu dönemde şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, o sezon da gösterdiği performansla dünya devlerine göz kırpmıştı. Daha sonra beklentilerin altında kalan milli yıldız, 2022 yılında ara transferde CSKA Moskova'ya yarım dönemliğine kiralandı.
2022 yaz transfer döneminde ise eski takımı Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Yusuf Yazıcı sezonu burada geçirse de yine beklentilerin altında kaldı ve Lille'e geri döndü. Bu sezon Lille'de yeniden çıkışa geçen milli oyuncunun iki dünya devinin radarına girdiği iddia edildi.
Sabah'ın RMC Sport'tan aktardığı habere göre; Yusuf Yazıcı için Milan ve Napoli'nin devreye girdiği yazıldı. Milan ve Napoli'nin yeni sezon için Yusuf Yazıcı ile görüşmek için Fransa'ya gittiği ve oyuncuyla masaya oturduğu ifade edildi.
Sözleşme konusunda Lille anlaşamayan Yusuf Yazıcı'nın gelecek olan tekliflere sıcak baktığı belirtiliyor. Yeni takımına imza atması beklenen milli oyuncu 5 yıl süren Lille kariyerini de sonlandırmış olacak.
Lille'in 11 golle Avrupa kupalarındaki en skorer oyuncusu konumunda yer alan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 34 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Lille 1 lig ve 1 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan milli futbolcu, toplamda görev aldığı 127 karşılaşmada 27 gol ve 14 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Yusuf Yazıcı sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.