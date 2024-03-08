Türkiye futbol ligleri haftanın programı!

Trendyol Süper Lig'de 29, Trendyol 1. Lig'de 26, TFF 2. Lig'de 30 ve TFF 3. Lig ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 23. hafta mücadeleleri yapılacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2024- 09:43 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024- 10:00