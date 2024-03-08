İşte haftanın programı!
İsmail Kartal itiraf etti
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL?
EN ETKİLİ TRICEPS HAREKETLERİ
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
"F.Bahçe gerçek kimliğini buldu" "F.Bahçe gerçek kimliğini buldu" 09:40
Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman? 09:15
"Kartal farkı devreye girdi" "Kartal farkı devreye girdi" 08:52
İsmail Kartal: Günlerce analiz yaptık! İsmail Kartal: Günlerce analiz yaptık! 01:54
"Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" 01:43
"Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" 01:43
Daha Eski
Tadic: Çok büyük hedeflerimiz var ama... Tadic: Çok büyük hedeflerimiz var ama... 01:35
Tadic: Çok büyük hedeflerimiz var ama... Tadic: Çok büyük hedeflerimiz var ama... 01:35
"Performanslarımızdan dolayı mutluyum" "Performanslarımızdan dolayı mutluyum" 01:29
"Performanslarımızdan dolayı mutluyum" "Performanslarımızdan dolayı mutluyum" 01:29
Kanarya tur kapısını araladı! Kanarya tur kapısını araladı! 01:13
Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:13
SON DAKİKA