Al Shabab Riyadh - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 23. hafta maçında Al Shabab Riyadh sahasında Al Feiha'ya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Shabab Riyadh - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Shabab Riyadh - Al Feiha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Shabab Riyadh ile Al Feiha karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Shabab Riyadh - Al Feiha ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL SHABAB RIYADH - AL FEIHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Shabab Riyadh - Al Feiha maçı 7 Mart Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.