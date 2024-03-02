Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin sahasında Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNİON BERLİN - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Dortmund maçı 2 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da beIN Conenct'te canlı yayınlanacak.

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