Nottingham Forest 0-1 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET) Liverpool kazandı lideriğini sürdürdü
Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, Nottingham Forest'a konuk oldu. Karşılaşmayı Liverpool, son dakikalarda bulduğu goller 1-0 kazandı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2024- 20:18
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 27. haftasında Nottingham Forest ile Liverpool kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Liverpool'un tek golünü 90+9'da Darwin Nunez kaydetti.
Bu sonuçla Nottingham Forest 24 puanla 17. sırada kaldı.
Liverpool ise puanını 63'e yükseltip liderliğini korudu.