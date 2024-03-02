Real Madrid, La Liga'nın 27. haftasında Mestalla Stadı'nda Valencia'ya konuk oldu.
27'de Duro ve 30'da Yaremchuk'un golleri sonrası 2-0 geriye düşen Real Madrid, 45+5'te Vinicius Junior'la skoru 2-1'e getirdi, 75'te yine sahneye çıkan yıldız oyuncu skoru eşitledi.
Maçın son saniyelerinde yaşanan pozisyon ise uzun süre tartışılacak cinstendi.
MAÇ BİTTİ, GOL OLDU, SAYILMADI!
Galibiyet golü için bastıran Real Madrid, Valencia karşısında 90+9'da Bellingham ile 3-2 öne geçti.
Ancak, maçın hakemi Jesús Gil Manzano, golden 1 saniye önce maçın son düdüğünü çaldı. Real Madrid'li bütün futbolcular bir anda hakemin yanına giderek tepki gösterirken, hakem kararını değiştirmedi.
Golü bulan Bellingham ise itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
İşte tartışma yaratan o anlar...
SKANDAL | Valencia - Real Madrid maçında hakem Jesús Gil Manzano top havadayken maçı bitirdi. Jude Bellingham ve Rüdiger, yoğun itirazlarının ardından direkt kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/A1CkvDBds8— Fotomaç (@fotomac) March 2, 2024