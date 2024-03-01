Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo kupa koleksiyonuna yenisini ekledi!

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, 40 yaşında olmasına karışın kariyerine bir kupa daha ekledi. Sudamericana Kupası finalinde LDU Quito'yu mağlup eden Fluminense şampiyon oldu. Brezilyalı yıldız Melo kariyerindeki 17. kupayı kazandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2024- 12:31