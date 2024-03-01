Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, 40 yaşında olmasına karışın kariyerine bir kupa daha ekledi. Sudamericana Kupası finalinde LDU Quito'yu mağlup eden Fluminense şampiyon oldu. Brezilyalı yıldız Melo kariyerindeki 17. kupayı kazandı.
🏆 Fluminense forması giyen 40 yaşındaki Felipe Melo, kariyerinin 17. kupasını kazandı! 🇧🇷 Brezilyalı yıldız futbolcu; 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa olmak üzere 8 kupasını Galatasaray formasıyla kaldırmıştı.pic.twitter.com/o0ZVaAVOnN— A Spor (@aspor) March 1, 2024