Freiburg 2-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) B. Münih zirve yarışından uzaklaşıyor!

Son dakika spor haberi: Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Feriburg ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken Bavyera ekibi zirve yarışında bir yara daha almış oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2024- 00:25 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024- 00:25