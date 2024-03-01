Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor.
Ligin 24. haftasında Freiburg, evinde Bayern Münih'i ağırladı.
Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Bayern Münih'te golleri 35. dakikada Mathys Tel ile 75. dakikada Jamal Musiala kaydetti.
Freiburg'un gollerini ise 12. dakikada Christian Günter ve 87. dakikada Lucas Höler attı.
Bu sonuçla birlikte Bavyera ekibi zirve yarışında bir yara daha alarak Leverkusen'in ardından 54 puanla 2. sırada kaldı.
Freiburg ise 30 puana yükselerek 9. sırada kendine yer buldu.