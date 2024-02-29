Al Nassr - Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 22. hafta maçında Al Nassr sahasında Al Hazm karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Nassr - Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Nassr - Al Hazm maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al Hazm karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Nassr - Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR - AL HAZM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Al Hazm maçı 28 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Al Nassr - Al Hazm MAÇI CANLI İZLE