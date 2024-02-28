Trabzonspor - RAMS Başakşehir mücadelesinin VAR hakemi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Trabzonspor ile RAMS Başakşehir zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Trabzonspor ile RAMS Başakşehir zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı.

Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. Zorlu eşleşmeyi ise Kadir Sağlam yönetecek.