Al Wahda - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 22. hafta maçında Al Wahda sahasında Al Taawon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Wahda - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Wahda - Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Wahda ile Al Taawon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Wahda - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL WAHDA - AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Wahda - Al Taawon maçı 29 Şubat Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.