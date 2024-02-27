Belçika Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Union Saint Gilloise ve Club Brugge kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Union Saint Gilloise - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Union Saint Gilloise - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Belçika Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Union Saint Gilloise ile Club Brugge kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Union Saint Gilloise - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION SAINT GILLOISE - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Saint Gilloise - Club Brugge maçı 28 Şubat Çarşamba günü saat 22:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.