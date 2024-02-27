Basın toplantısında konuşan takımın teknik direktörü Roberto De Zerbi, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sırtındaki sorundan dolayı muhtemelen sezonun geri kalanında kadro dışında kalacağını söyledi.

De Zerbi, "Mitoma'yı Everton'a karşı dışarıda tutan sırtındaki sakatlıktı. Bu önemli bir sorun. Sanırım iki ya da üç ay oynamayacak, yani sezonu kapattı." ifadelerini kullandı.

Mitoma, bu sezon Premier Lig'de 19 maçta forma giyerken 3 gol attı.

Japonya milli Takımı formasını 20 kez giyen futbolcu, 7 gol atma başarısı da gösterdi.