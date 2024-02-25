Son dakika spor haberi: İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid ile Sevilla kozlarını paylaştı. Mücadeleyi eflatun-beyazlı ekip 1-0 kazandı. İşte detaylar...

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'daki mücadeleyi 1-0 ev sahibi takım kazandı.

Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golü 82. dakikada Luka Modric attı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, bu gol öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'i sahaya sürmeyi planlarken, Hırvat yıldızın golünün ardından değişiklikten vazgeçti. Arda, kalan bölümde de forma şansı bulamadı.

La Liga'da lider durumda bulunan eflatun-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 65 yaptı.

4 maç sonra kaybeden Sevilla ise 24 puan kaldı.