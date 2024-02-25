Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens sahasında Monaco'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lens - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens ile Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Monaco maçı 25 Şubat Pazar günü saat 15:00'te beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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