İtalya Serie A'nın 26. hafta karşılaşmasında Juventus sahasında Frosinone'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar, Rugani'nin 90+5. dakikada attığı golle rakibini mağlup ederek ligde 4 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. İşte detaylar...

İtalya Serie A'da 26. hafta karşılaşmasında Juventus ile Frosinone karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini 3-2 mağlup etti.

Maçta gol perdesini 3. dakikada Dusan Vlahovic açtı. Çabuk karşılık veren Frosinone 14. dakikada Cheddira'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Konuk ekip 27. dakikada Marco Brescianini'nin golüyle skoru 2-1 yaptı. Ev sahibi ekipte Vlahovic yine sahneye çıktı ve 32. dakikada skoru 2-2'ye getiren golü attı.

Maçta dakikalar 90+5'i gösterirken Daniele Rugani sahneye çıktı ve uzatma dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Juventus, son saniyede bulduğu golle ligde 4 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Juventus bu galibiyetle puanını 57'e yükseltti. Frosinone ise 23 puanda kaldı.