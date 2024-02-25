Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Dortmund sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Dortmund - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Dortmund ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Hoffenheim maçı 25 Şubat Pazar günü saat 19:30'da beIN Sports 4'te ve TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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