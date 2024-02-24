İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United ile Fulham karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fulham'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Calvin Bassey ve 90+7'de Alex Iwobi kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın tek golü ise 89. dakikada Harry Maguire'dan geldi.
Bu sonucun ardından 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren M. United 44 puanda kaldı. Fulham ise 32 puana yükseldi.
Ligin 27. haftasında Man. United deplasmanda Manchester City'e konuk olacak. Fulham ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.