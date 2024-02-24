İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal sahasında Newcastle United'ı ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi Topçular, 4-1 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 26. hafta maçında Arsenal, Newcastle United'ı konuk etti. Arsenal rakibini 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmada gol perdesi 18. dakikada Newcastle United'dan Botman'ın kendi kalesine attığı gol sonucunda açıldı. Ardından 24. dakikada Havertz skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı bu gollerle Arsenal'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 65. dakikada Saka skoru 3-0'a getirdi. 69. dakikada Kiwior skoru 4-0 yapan golü attı. 84. dakikada Newcastle'dan Willock takımının tek golünü attı. Londra ekibi bu gollerle rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Arsenal 58 puanla 3. sırada yer aldı. Newcastle United ise 37 puanla 8. sırada bulunuyor.