Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart sahasında Köln'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Stuttgart - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Köln maçı 24 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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