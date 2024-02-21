Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transferleri Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? TFF açıkladı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu. Son gelişmelerin ardından iki takımın yeni transferlerinin bu mücadelede oynayıp oynayamayacağı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. İşte detaylar... (FB-GS spor haberi)

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2024- 23:20