UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda PSV Eindhoven sahasında Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında PSV Eindhoven sahasında Alman devi Borussia Dormuntd'u ağırlıyor. İlk maçta Alman ekibine karşı avantajlı bir skor almak isteyen Hollanda temsilcisi sahasında galibiyet hedefliyor.

Almanya Bundesliga'da 41 puanla 4. sırada bulunan Edin Terzic'in öğrencileri, deplasmanda rakibini mağlup edip evinde oynayacağı maçta turu geçmek istiyor.

Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

PSV EINDHOVEN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında PSV Eindhoven ile Borussia Dortmund 20 Şubat Salı günü saat TSİ 23.00'da karşı karşıya geliyor. Müsbakada EXXEN ve TV8,5'tan canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇ 11'LERi:

PSV Eindhoven: Benitez, Teze, Schouten, Boscagli, Dest, Tillman, Veerman, Saibari, Bakayoko, de Jong, Lozano

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Sancho, Reus, Malen, Füllkrug