Panathinaikos - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Yunanistan Kupası

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final turu maçında Panathinaikos sahasında PAOK'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Panathinaikos - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Panathinaikos - PAOK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile PAOK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - PAOK maçı 21 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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