Almanya'da Sacha Boey için çarpıcı ifade! "Bayern Münih ona güvenmiyor"
Galatasaray'da gösterdiği performansla takdir toplayan ve sonrasında Alman devi Bayern Mühih'e 30 milyon euro karşılığında transfer olan Sacha Boey'in Bayern Münih kariyeri istediği gitmiyor. Almanya'da 24 yaşındaki futbolcu için çarpıcı ifadeler kullanırken Almanya'nın Kicker Gazetesi, "Bayern ona güvenmiyor" manşetleri attı. İşte detaylar...
Almanya Bundesliga'da 22. hafta karşılaşmasında Bayern Münih deplasmanda Bochum'un konuğu oldu. Bavyera ekibi önde olduğu maçta rakibine 3-2 mağlup oldu.
Üst üste 3 resmi maçta sahadan yenilgiyle ayrılan Bayern Münih 9 yıl aradan sonra bir ilki yaşadı. Xabi Alanso'nun takımı Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisine düşen Thomas Tuchel'in ekibi, Alonso'nun takımına 3-0 mağlup olmuştu.
Ara tranfser sezonunda Galatasaray'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcunun Almanya serüveni adeta bir kabus gibi başladı.
Sol bekte görev aldığı Bayer Leverkusen müsabakasının ardından eleştirilerin hedefi olan ve bunun üstüne bir de sakatlık geçiren yıldız oyuncu için Almanya'da karamsarlık havası sürüyor.
İLK MAÇI GLADBACH'A KARŞI!
Bundesliga'da Bayern Münih formasıyla ilk maçına Borussia Mönchengladbach karşısında çıkan Boey, 62. dakikada Mazraoui'nin yerine oyuna dahil olmuştu. 28 dakikada sahada kalan genç oyuncu sağ bek mevkisinde görev aldı.
Bayern Münih, Mönchengladbach maçından sonra 21. haftada lider Bayer Leverkusen'e konuk oldu. Şampiyonluk yarışındaki mücadelede 11'de başlayan Sacha Boey, sol bek pozisyonunda görev yaptı.
Bayer Leverkusen'in attığı gol Sacha Boey'in görev yaptığı kanattan geldi. Bayer Leverkusen şampiyonluk yarışındaki rakibini 3-0 mağlup ederek büyük bir avantajın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından ise Sacha Boey yoğun eleştirilere maruz kaldı.
TUCHEL'DEN BOEY AÇIKLAMASI!
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, düzenlediği basın toplantısında antremanda sakatlık yaşayan Boey'in son durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Tuchel, "Birkaç hafta sahalardan uzak kalacağından korkuyoruz. O, bu konuda bizden daha olumlu hissediyor. Ancak birkaç maç sahalardan uzak kalacak" dedi.
KICKER'DAN BOEY HAKKINDA FLAŞ YORUM!
Alman Gazetesi Kicker'da yer alan haberde Bayern Münih'in sağ bek mevkisinde büyük bir krizin içinde olduğu vurgulandı. Kulübün performansından ötürü emin olamadıkları Sacha Boey'e güvenmediği aktarıldı.
Söz konusu haberde Bayern, Sacha Boey için yaklaşık 30 milyon Euro ödedi ve şu anda ona güvenemiyor. Galatasaray'dan gelen Boey, Leverkusen'deki maçta alışkın olmadığı savunmanın sol tarafında yetersiz olduğunu gösterdi ve şimdi de kas liflerindeki yırtık sebebiyle sahalardan uzak kaldı" ifadelerine yer verildi.