Bayer Leverkusen'in attığı gol Sacha Boey'in görev yaptığı kanattan geldi. Bayer Leverkusen şampiyonluk yarışındaki rakibini 3-0 mağlup ederek büyük bir avantajın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından ise Sacha Boey yoğun eleştirilere maruz kaldı.

TUCHEL'DEN BOEY AÇIKLAMASI! Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, düzenlediği basın toplantısında antremanda sakatlık yaşayan Boey'in son durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Tuchel, "Birkaç hafta sahalardan uzak kalacağından korkuyoruz. O, bu konuda bizden daha olumlu hissediyor. Ancak birkaç maç sahalardan uzak kalacak" dedi.