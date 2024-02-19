Machester City - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Machester City sahasında Brentford'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Machester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Machester City - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Machester City ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Machester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACHESTER CITY - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Machester City - Brentford maçı 19 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.