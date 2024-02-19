Almanya Ligi takımlarından Bayern Münih, Thomas Tuchel'in görevine son vermesi halinde Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmek için başarılı hoca ile temasa geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Ligde Leverkusen'in 8 puan gerisine düşen, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio'ya 1-0 mağlup olan Bayern'de eleştiri okları Tuchel'in üzerine çevrilmiş durumda.

İstediği sonuçları alamayan Alman teknik adamın görevine son verilebileceği konuşulurken, dikkat çeken bir iddia geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Bayern Münih yönetimi, Thomas Tuchel'in yerine Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ı düşünüyor.

Alman devinin geçen Lazio maçı öncesi başarılı çalıştırıcı ile temasa geçtiği aktarıldı.

Zidane'ın bu teklifi nasıl yaklaşacağı bilinmezken, Bayern yönetiminin ikna etmek için uğraş vereceği yazıldı.

Real Madrid dışında herhangi bir takım çalıştırmayan 51 yaşındaki teknik adam 2019 yılından beri boşta.