İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor.
Ligin 26. haftasında Monza, sahasında Milan'ı konuk etti.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Monza'nın gollerini 45. dakikada penaltıdan Matteo Pessina, 45+6'da Dany Mota, 90. dakikada Warren Bondo ve 90+5'te Lorenzo Colombo kaydetti.
Milan'ın ise gollerini 64. dakikada Olivier Giroud ve 88. dakikada Christian Pulisic attı.
Ayrıca deplasman ekibinde 52. dakikada Luka Jovic kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Milan şampiyonluk yarışında ağır yara alarak 52 puanla 3. sırada kendine yer buldu.
Monza ise puanını 33'e yükseltere 11. sıraya yerleşti.