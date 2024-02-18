İtalya Serie A'da 25. hafta müsabakasında Lazio ile Bologna karşı karşıya geldi. Maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Bologna oldu.

Maçta gol perdesini 18. dakikada Isaksen açtı.

Bologna ise 78. dakikada El Azzouzi skoru 1-1'e getirdi. 78. dakikada takımının 2. golünü atan Zirkzee maçın skorunu tayin etti.

Lazio bu galibiytle 37 puanda kaldı. Bologna ise puanını 45 yaptı.

Serie A'da 26. hafta karşılaşmasında Lazio deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Bologna ise sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.