Sheffield United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United sahasında Brighton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sheffield United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHEFFIELD UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheffield United - Brighton maçı 18 Şubat Pazar günü saat 17:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.